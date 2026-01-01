Bugünkü SkyAI Fiyatı

Bugünkü SkyAI (SKYAI) fiyatı $ 0.03614603 olup, son 24 saatte % 1.60 değişim gösterdi. Mevcut SKYAI / USD dönüşüm oranı SKYAI başına $ 0.03614603 şeklindedir.

SkyAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 36,014,240 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B SKYAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SKYAI, $ 0.03584409 (en düşük) ile $ 0.03809183 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.09237 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.01433298 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SKYAI, son bir saatte +0.84% ve son 7 günde -0.17% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SkyAI (SKYAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36.01M$ 36.01M $ 36.01M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36.01M$ 36.01M $ 36.01M Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki SkyAI piyasa değeri $ 36.01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SKYAI arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36.01M.