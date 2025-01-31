SMARDEX USDN Fiyatı (USDN)
Bugün için canlı SMARDEX USDN (USDN) fiyatı, 1.003 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.24M USD. USDN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SMARDEX USDN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 93.78K USD
- Gün içindeki SMARDEX USDN fiyat değişimi -0.45%
- Dolaşımdaki arz: 2.23M USD.
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Gün içerisinde, SMARDEX USDN / USD fiyat değişimi, $ -0.004579331437403.
Son 30 gün içerisinde, SMARDEX USDN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SMARDEX USDN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SMARDEX USDN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.004579331437403
|-0.45%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SMARDEX USDN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-0.45%
+0.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The first ever Decentralized Synthetic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. Dollar-backed stablecoins have long been a cornerstone of the decentralized finance (DeFi) ecosystem, but they are subject to the same value depreciation as the US dollar due to inflation. Yield-bearing synthetic dollar tokens have been proposed in the past, but they suffer from centralization and lack of transparency. We present a novel protocol comprised of two DeFi products: an algorithmic yield-bearing synthetic dollar token (USDN) and a decentralized long perpetual futures trading platform. We describe the mathematical principles supporting the protocol and the interaction between both products. This research shows that a fully decentralized and transparent model can be used to support a yield-bearing synthetic dollar token while remaining economically viable and gas-efficient.
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