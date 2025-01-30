SMARDEX WRAPPED USDN Fiyatı (WUSDN)
Bugün için canlı SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) fiyatı, 1.027 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WUSDN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SMARDEX WRAPPED USDN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 308.67K USD
- Gün içindeki SMARDEX WRAPPED USDN fiyat değişimi +1.91%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki WUSDN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WUSDN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, SMARDEX WRAPPED USDN / USD fiyat değişimi, $ +0.01929424.
Son 30 gün içerisinde, SMARDEX WRAPPED USDN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SMARDEX WRAPPED USDN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SMARDEX WRAPPED USDN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01929424
|+1.91%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SMARDEX WRAPPED USDN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.37%
+1.91%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
USDN relies on the "USDN Protocol", a fully on-chain system based on the Ethereum blockchain. This decentralized protocol uses smart contracts to ensure the token’s stability and security, providing transparency and reliability for all users. The functioning of the USDN Protocol is based on the collaboration between two types of participants: Those who expose themselves to the USDN token to benefit from its potential yield. Traders who open leveraged long positions on the underlying asset. This interaction between the two sides forms the USDN Protocol, creating a Delta-Neutral structured product. Together, they ensure the stability of a synthetic U.S. dollar while generating attractive yields—all within a fully decentralized framework. Thus, USDN, as a yield-generating Synthetic Dollar, should not be confused with the USDN Protocol, the decentralized infrastructure that enables its stability and smooth operation. What is wrapped USDN (wUSDN)? It's an ERC-20 value-accruing token wrapper for USDN. Its balance does not change with each oracle report, but its value in USDNdoes. Internally, it represents the user's share of the total supply of USDNtokens.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WUSDN / AUD
A$1.6432
|1 WUSDN / GBP
￡0.8216
|1 WUSDN / EUR
€0.97565
|1 WUSDN / USD
$1.027
|1 WUSDN / MYR
RM4.50853
|1 WUSDN / TRY
₺36.74606
|1 WUSDN / JPY
¥158.16827
|1 WUSDN / RUB
₽100.82059
|1 WUSDN / INR
₹88.92793
|1 WUSDN / IDR
Rp16,564.51381
|1 WUSDN / PHP
₱59.89464
|1 WUSDN / EGP
￡E.51.59648
|1 WUSDN / BRL
R$6.0593
|1 WUSDN / CAD
C$1.47888
|1 WUSDN / BDT
৳125.16049
|1 WUSDN / NGN
₦1,587.32093
|1 WUSDN / UAH
₴42.88752
|1 WUSDN / VES
Bs58.539
|1 WUSDN / PKR
Rs286.30706
|1 WUSDN / KZT
₸532.3968
|1 WUSDN / THB
฿34.56882
|1 WUSDN / TWD
NT$33.70614
|1 WUSDN / CHF
Fr0.9243
|1 WUSDN / HKD
HK$8.00033
|1 WUSDN / MAD
.د.م10.29054