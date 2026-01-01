Bugünkü Snorter Fiyatı

Bugünkü Snorter (SNORT) fiyatı $ 0,01282067 olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut SNORT / USD dönüşüm oranı SNORT başına $ 0,01282067 şeklindedir.

Snorter, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.206.139 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 250,00M SNORT şeklindedir. Son 24 saat içinde SNORT, $ 0,01264378 (en düşük) ile $ 0,01293892 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,087519 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01191456 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SNORT, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%2,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Snorter (SNORT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,21M$ 3,21M $ 3,21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,21M$ 3,21M $ 3,21M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Toplam Arz 249.999.995,0 249.999.995,0 249.999.995,0

Şu anki Snorter piyasa değeri $ 3,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNORT arzı 250,00M olup, toplam arzı 249999995.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,21M.