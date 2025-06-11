Sock Inu Fiyatı (SINU)
Bugün için canlı Sock Inu (SINU) fiyatı, 0,00009829 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 98,28K USD. SINU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sock Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Sock Inu fiyat değişimi +%20,10
- Dolaşımdaki arz: 999,99M USD.
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Gün içerisinde, Sock Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sock Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sock Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sock Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%20,10
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sock Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,52
+%20,10
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.
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