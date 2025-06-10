SOL DRIP Fiyatı (DRIP)
Bugün için canlı SOL DRIP (DRIP) fiyatı, 0,00026043 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 246,74K USD. DRIP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SOL DRIP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki SOL DRIP fiyat değişimi +%1,50
- Dolaşımdaki arz: 944,03M USD.
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Gün içerisinde, SOL DRIP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SOL DRIP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SOL DRIP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SOL DRIP / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,50
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SOL DRIP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%7,29
+%1,50
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
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|1 DRIP / VND
₫6,85321545
|1 DRIP / AUD
A$0,0003984579
|1 DRIP / GBP
￡0,0001901139
|1 DRIP / EUR
€0,0002265741
|1 DRIP / USD
$0,00026043
|1 DRIP / MYR
RM0,0011016189
|1 DRIP / TRY
₺0,0102296904
|1 DRIP / JPY
¥0,0376607823
|1 DRIP / RUB
₽0,02057397
|1 DRIP / INR
₹0,0222849951
|1 DRIP / IDR
Rp4,2693435792
|1 DRIP / KRW
₩0,3552916275
|1 DRIP / PHP
₱0,0145293897
|1 DRIP / EGP
￡E.0,0129251409
|1 DRIP / BRL
R$0,0014453865
|1 DRIP / CAD
C$0,0003567891
|1 DRIP / BDT
৳0,0318271503
|1 DRIP / NGN
₦0,4056535809
|1 DRIP / UAH
₴0,0108208665
|1 DRIP / VES
Bs0,02552214
|1 DRIP / PKR
Rs0,0734829288
|1 DRIP / KZT
₸0,132532827
|1 DRIP / THB
฿0,0085186653
|1 DRIP / TWD
NT$0,0077946699
|1 DRIP / AED
د.إ0,0009557781
|1 DRIP / CHF
Fr0,0002135526
|1 DRIP / HKD
HK$0,0020417712
|1 DRIP / MAD
.د.م0,0023855388
|1 DRIP / MXN
$0,0049664001