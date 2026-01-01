Bugünkü Solana Social Explorer Fiyatı

Bugünkü Solana Social Explorer (SSE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut SSE / USD dönüşüm oranı SSE başına -- şeklindedir.

Solana Social Explorer, şu anda piyasa değeri açısından $ 309.625 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M SSE şeklindedir. Son 24 saat içinde SSE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0339632 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SSE, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%7,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Solana Social Explorer (SSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 309,63K$ 309,63K $ 309,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 309,63K$ 309,63K $ 309,63K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.589,62 999.997.589,62 999.997.589,62

