Bugünkü Solano Fiyatı

Bugünkü Solano (SOLANO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,16 değişim gösterdi. Mevcut SOLANO / USD dönüşüm oranı SOLANO başına -- şeklindedir.

Solano, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.041,51 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 988,38M SOLANO şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLANO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLANO, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde +%5,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Solano (SOLANO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,04K$ 7,04K $ 7,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,04K$ 7,04K $ 7,04K Dolaşım Arzı 988,38M 988,38M 988,38M Toplam Arz 988.376.036,610408 988.376.036,610408 988.376.036,610408

Şu anki Solano piyasa değeri $ 7,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLANO arzı 988,38M olup, toplam arzı 988376036.610408. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,04K.