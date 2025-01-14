SolForge Fusion Logosu

SolForge Fusion Fiyatı (SFG)

USD

SolForge Fusion (SFG) Canlı Fiyat Grafiği

$1.48
$1.48$1.48
-4.20%(1D)

Bugünkü SolForge Fusion (SFG) Fiyatı

Bugün için canlı SolForge Fusion (SFG) fiyatı, 1.48 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.57M USD. SFG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SolForge Fusion Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 21.65K USD
- Gün içindeki SolForge Fusion fiyat değişimi -4.22%
- Dolaşımdaki arz: 5.12M USD.

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USD Bazında SolForge Fusion (SFG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SolForge Fusion / USD fiyat değişimi, $ -0.065190301773817.
Son 30 gün içerisinde, SolForge Fusion / USD fiyat değişimi, $ -0.0642947520.
Son 60 gün içerisinde, SolForge Fusion / USD fiyat değişimi, $ +2.5123580160.
Son 90 gün içerisinde, SolForge Fusion / USD fiyat değişimi, $ +1.2639981522331393.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.065190301773817-4.22%
30 Gün$ -0.0642947520-4.34%
60 Gün$ +2.5123580160+169.75%
90 Gün$ +1.2639981522331393+585.18%

SolForge Fusion (SFG) Fiyat Analizi

En güncel SolForge Fusion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 1.57
$ 1.57$ 1.57

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

+0.98%

-4.22%

-16.79%

SolForge Fusion (SFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7.57M
$ 7.57M$ 7.57M

$ 21.65K
$ 21.65K$ 21.65K

5.12M
5.12M 5.12M

SolForge Fusion (SFG) Nedir?

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

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SolForge Fusion (SFG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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SFG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SFG / AUD
A$2.3828
1 SFG / GBP
1.1988
1 SFG / EUR
1.4356
1 SFG / USD
$1.48
1 SFG / MYR
RM6.6748
1 SFG / TRY
52.5104
1 SFG / JPY
¥232.9964
1 SFG / RUB
152.07
1 SFG / INR
128.2272
1 SFG / IDR
Rp24,262.2912
1 SFG / PHP
86.7724
1 SFG / EGP
￡E.74.7696
1 SFG / BRL
R$9.0132
1 SFG / CAD
C$2.1164
1 SFG / BDT
179.894
1 SFG / NGN
2,294.5624
1 SFG / UAH
62.752
1 SFG / VES
Bs78.44
1 SFG / PKR
Rs412.476
1 SFG / KZT
785.9688
1 SFG / THB
฿51.356
1 SFG / TWD
NT$49.0176
1 SFG / CHF
Fr1.3468
1 SFG / HKD
HK$11.5144
1 SFG / MAD
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