Bugünkü SOLLE Fiyatı

Bugünkü SOLLE (SOLLE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,32 değişim gösterdi. Mevcut SOLLE / USD dönüşüm oranı SOLLE başına -- şeklindedir.

SOLLE, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.521 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,83M SOLLE şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLLE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00136426 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLLE, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde -%26,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOLLE (SOLLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,52K$ 51,52K $ 51,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,52K$ 51,52K $ 51,52K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.834.564,810766 999.834.564,810766 999.834.564,810766

