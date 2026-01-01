Bugünkü SolNav AI Fiyatı

Bugünkü SolNav AI (SOLNAV) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut SOLNAV / USD dönüşüm oranı SOLNAV başına -- şeklindedir.

SolNav AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.701 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 99,94M SOLNAV şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLNAV, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00638547 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLNAV, son bir saatte +%1,06 ve son 7 günde -%0,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SolNav AI (SOLNAV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,70K$ 20,70K $ 20,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,03K$ 31,03K $ 31,03K Dolaşım Arzı 99,94M 99,94M 99,94M Toplam Arz 149.791.176,4439201 149.791.176,4439201 149.791.176,4439201

