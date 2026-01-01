Bugünkü Solotto Fiyatı

Bugünkü Solotto (LOTTO) fiyatı $ 0,00002236 olup, son 24 saatte % 1,55 değişim gösterdi. Mevcut LOTTO / USD dönüşüm oranı LOTTO başına $ 0,00002236 şeklindedir.

Solotto, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.964,74 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 892,89M LOTTO şeklindedir. Son 24 saat içinde LOTTO, $ 0,00002204 (en düşük) ile $ 0,00002271 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041251 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002204 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOTTO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%19,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Solotto (LOTTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,96K$ 19,96K $ 19,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,18K$ 21,18K $ 21,18K Dolaşım Arzı 892,89M 892,89M 892,89M Toplam Arz 947.237.097,120202 947.237.097,120202 947.237.097,120202

Şu anki Solotto piyasa değeri $ 19,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOTTO arzı 892,89M olup, toplam arzı 947237097.120202. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,18K.