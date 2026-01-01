Bugünkü SOLTAN Fiyatı

Bugünkü SOLTAN (SOLTAN) fiyatı $ 0,00005349 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SOLTAN / USD dönüşüm oranı SOLTAN başına $ 0,00005349 şeklindedir.

SOLTAN, şu anda piyasa değeri açısından $ 53.493 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SOLTAN şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLTAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000567 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004689 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLTAN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%7,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOLTAN (SOLTAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,49K$ 53,49K $ 53,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,49K$ 53,49K $ 53,49K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

