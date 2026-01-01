Bugünkü Sombrero Memes Fiyatı

Bugünkü Sombrero Memes (SOMBRERO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,50 değişim gösterdi. Mevcut SOMBRERO / USD dönüşüm oranı SOMBRERO başına -- şeklindedir.

Sombrero Memes, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.319 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M SOMBRERO şeklindedir. Son 24 saat içinde SOMBRERO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00407304 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOMBRERO, son bir saatte -%2,72 ve son 7 günde +%13,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sombrero Memes (SOMBRERO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 60,32K$ 60,32K $ 60,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 60,32K$ 60,32K $ 60,32K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.851.141,866974 999.851.141,866974 999.851.141,866974

Şu anki Sombrero Memes piyasa değeri $ 60,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOMBRERO arzı 999,85M olup, toplam arzı 999851141.866974. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 60,32K.