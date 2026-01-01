Bugünkü SOSANA Fiyatı

Bugünkü SOSANA (SOSANA) fiyatı $ 0,234485 olup, son 24 saatte % 3,39 değişim gösterdi. Mevcut SOSANA / USD dönüşüm oranı SOSANA başına $ 0,234485 şeklindedir.

SOSANA, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.874.409 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 88,89M SOSANA şeklindedir. Son 24 saat içinde SOSANA, $ 0,204809 (en düşük) ile $ 0,235731 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,496509 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,154796 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOSANA, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%29,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOSANA (SOSANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,87M$ 20,87M $ 20,87M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,87M$ 20,87M $ 20,87M Dolaşım Arzı 88,89M 88,89M 88,89M Toplam Arz 88.888.888,0 88.888.888,0 88.888.888,0

Şu anki SOSANA piyasa değeri $ 20,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOSANA arzı 88,89M olup, toplam arzı 88888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,87M.