Sovra Ai by Virtuals Fiyatı (SOVRA)
Bugün için canlı Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) fiyatı, 0,00024312 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 243,12K USD. SOVRA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sovra Ai by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Sovra Ai by Virtuals fiyat değişimi +%27,69
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
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Gün içerisinde, Sovra Ai by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sovra Ai by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sovra Ai by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sovra Ai by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%27,69
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sovra Ai by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,82
+%27,69
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.
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|1 SOVRA / VND
₫6,3977028
|1 SOVRA / AUD
A$0,0003744048
|1 SOVRA / GBP
￡0,0001774776
|1 SOVRA / EUR
€0,0002090832
|1 SOVRA / USD
$0,00024312
|1 SOVRA / MYR
RM0,00103326
|1 SOVRA / TRY
₺0,0096421392
|1 SOVRA / JPY
¥0,0353520792
|1 SOVRA / RUB
₽0,0190824888
|1 SOVRA / INR
₹0,0209350632
|1 SOVRA / IDR
Rp3,9855731328
|1 SOVRA / KRW
₩0,33167646
|1 SOVRA / PHP
₱0,013833528
|1 SOVRA / EGP
￡E.0,0123237528
|1 SOVRA / BRL
R$0,0013347288
|1 SOVRA / CAD
C$0,0003330744
|1 SOVRA / BDT
৳0,029709264
|1 SOVRA / NGN
₦0,3763448976
|1 SOVRA / UAH
₴0,0101794344
|1 SOVRA / VES
Bs0,02504136
|1 SOVRA / PKR
Rs0,068948832
|1 SOVRA / KZT
₸0,1268891904
|1 SOVRA / THB
฿0,0079573176
|1 SOVRA / TWD
NT$0,0071744712
|1 SOVRA / AED
د.إ0,0008922504
|1 SOVRA / CHF
Fr0,0001969272
|1 SOVRA / HKD
HK$0,0019060608
|1 SOVRA / MAD
.د.م0,002200236
|1 SOVRA / MXN
$0,0046338672