Splash Fiyatı (SPLASH)
Bugün için canlı Splash (SPLASH) fiyatı, 0.135314 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SPLASH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Splash Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.40K USD
- Gün içindeki Splash fiyat değişimi -0.37%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Splash / USD fiyat değişimi, $ -0.0005025913265124.
Son 30 gün içerisinde, Splash / USD fiyat değişimi, $ -0.0218072854.
Son 60 gün içerisinde, Splash / USD fiyat değişimi, $ -0.0190851330.
Son 90 gün içerisinde, Splash / USD fiyat değişimi, $ +0.08574208451325133.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0005025913265124
|-0.37%
|30 Gün
|$ -0.0218072854
|-16.11%
|60 Gün
|$ -0.0190851330
|-14.10%
|90 Gün
|$ +0.08574208451325133
|+172.97%
En güncel Splash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.66%
-0.37%
-24.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Splash has two definitions. 1. Splash is a decentralized open-source protocol for efficient market-making and trading on Cardano. 2. Splash is a DAO with governance and a distributed business model. Grasping all Splash concepts may not be trivial. However, after understanding them all you will obtain a superpower. Refer to the FAQ if you have a specific question. The easiest way to understand Splash is to think of it as a decentralized exchange for Cardano Native Assets. Unlike centralized exchanges that match buy and sell orders (aka CLOB exchanges), or constant product Automated Market Maker (AMM) exchanges, Splash uses different types of AMM liquidity pools, the Temporal Liquidity Book (TLB), and combines them all. This allows different types of market makers to earn interest by providing liquidity as efficiently as they want, and traders to benefit from the best prices by tapping all liquidity in a single order. This approach opens up limitless opportunities for both sides of the market.
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|1 SPLASH / AUD
A$0.21514926
|1 SPLASH / GBP
￡0.1082512
|1 SPLASH / EUR
€0.12990144
|1 SPLASH / USD
$0.135314
|1 SPLASH / MYR
RM0.60079416
|1 SPLASH / TRY
₺4.85506632
|1 SPLASH / JPY
¥20.48248018
|1 SPLASH / RUB
₽13.11327974
|1 SPLASH / INR
₹11.87786292
|1 SPLASH / IDR
Rp2,218.26194016
|1 SPLASH / PHP
₱7.85091828
|1 SPLASH / EGP
￡E.6.80223478
|1 SPLASH / BRL
R$0.7848212
|1 SPLASH / CAD
C$0.19214588
|1 SPLASH / BDT
৳16.51101428
|1 SPLASH / NGN
₦202.8695145
|1 SPLASH / UAH
₴5.61147158
|1 SPLASH / VES
Bs8.11884
|1 SPLASH / PKR
Rs37.76478426
|1 SPLASH / KZT
₸69.0372028
|1 SPLASH / THB
฿4.58173204
|1 SPLASH / TWD
NT$4.44371176
|1 SPLASH / CHF
Fr0.1217826
|1 SPLASH / HKD
HK$1.05409606
|1 SPLASH / MAD
.د.م1.35449314