Bugünkü SPREDD Fiyatı

Bugünkü SPREDD (SPRDD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3.06 değişim gösterdi. Mevcut SPRDD / USD dönüşüm oranı SPRDD başına -- şeklindedir.

SPREDD, şu anda piyasa değeri açısından $ 99,226 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 888.54M SPRDD şeklindedir. Son 24 saat içinde SPRDD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPRDD, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde -14.47% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SPREDD (SPRDD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 99.23K$ 99.23K $ 99.23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 111.64K$ 111.64K $ 111.64K Dolaşım Arzı 888.54M 888.54M 888.54M Toplam Arz 999,650,000.0 999,650,000.0 999,650,000.0

Şu anki SPREDD piyasa değeri $ 99.23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPRDD arzı 888.54M olup, toplam arzı 999650000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 111.64K.