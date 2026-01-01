Bugünkü SPY AI AGENT by Virtuals Fiyatı

Bugünkü SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) fiyatı $ 0,0000155 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut SPYAI / USD dönüşüm oranı SPYAI başına $ 0,0000155 şeklindedir.

SPY AI AGENT by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.501,63 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SPYAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SPYAI, $ 0,0000148 (en düşük) ile $ 0,00001562 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00023634 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000688 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPYAI, son bir saatte +%0,78 ve son 7 günde -%3,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,50K$ 15,50K $ 15,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,50K$ 15,50K $ 15,50K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

