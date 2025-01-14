Squid Game Fiyatı (SQUID)
Bugün için canlı Squid Game (SQUID) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 91.33K USD. SQUID / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Squid Game Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.25K USD
- Gün içindeki Squid Game fiyat değişimi +7.13%
- Dolaşımdaki arz: 100.00B USD.
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Gün içerisinde, Squid Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Squid Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Squid Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Squid Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.13%
|30 Gün
|$ 0
|-85.32%
|60 Gün
|$ 0
|-86.38%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Squid Game fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.28%
+7.13%
-27.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
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