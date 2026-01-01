Bugünkü SquiggleStrategy Fiyatı

Bugünkü SquiggleStrategy (SQUIGSTR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 9,03 değişim gösterdi. Mevcut SQUIGSTR / USD dönüşüm oranı SQUIGSTR başına -- şeklindedir.

SquiggleStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 429.061 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 932,63M SQUIGSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde SQUIGSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00839806 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SQUIGSTR, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde -%6,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 429,06K$ 429,06K $ 429,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 429,06K$ 429,06K $ 429,06K Dolaşım Arzı 932,63M 932,63M 932,63M Toplam Arz 932.628.264,3846557 932.628.264,3846557 932.628.264,3846557

