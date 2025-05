Stabull Finance (STABUL) Nedir?

Stabull Finance is a decentralized exchange (DEX) focused exclusively on stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs). Deployed across multiple blockchains, it offers low-slippage, low-fee swaps between listed stablecoins and RWAs on supported networks. Stabull uses a next-generation Automated Market Maker (AMM) powered by off-chain price oracles to closely track real-world FX and commodity prices. This oracle-based design improves price accuracy, enhances capital efficiency, and reduces peg pressure for issuers, while delivering better execution for traders. The platform currently supports a mix of USD and non-USD fiat-backed stablecoins, as well as tokenized precious metals, with additional assets added in curated batches. Liquidity providers earn a share of swap fees and may participate in Stabull’s Liquidity Mining Program to earn $STABUL tokens, which enable governance and reward allocation across pools.

