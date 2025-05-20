Stabull Finance Fiyatı (STABUL)
Bugün için canlı Stabull Finance (STABUL) fiyatı, 0,391399 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. STABUL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Stabull Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Stabull Finance fiyat değişimi +%23,78
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Stabull Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,075183.
Son 30 gün içerisinde, Stabull Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Stabull Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stabull Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,075183
|+%23,78
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stabull Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,40
+%23,78
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Stabull Finance is a decentralized exchange (DEX) focused exclusively on stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs). Deployed across multiple blockchains, it offers low-slippage, low-fee swaps between listed stablecoins and RWAs on supported networks. Stabull uses a next-generation Automated Market Maker (AMM) powered by off-chain price oracles to closely track real-world FX and commodity prices. This oracle-based design improves price accuracy, enhances capital efficiency, and reduces peg pressure for issuers, while delivering better execution for traders. The platform currently supports a mix of USD and non-USD fiat-backed stablecoins, as well as tokenized precious metals, with additional assets added in curated batches. Liquidity providers earn a share of swap fees and may participate in Stabull’s Liquidity Mining Program to earn $STABUL tokens, which enable governance and reward allocation across pools.
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€0,34443112
|1 STABUL / USD
$0,391399
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RM1,67518772
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|1 STABUL / JPY
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