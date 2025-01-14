Stake DAO Fiyatı (SDT)
Bugün için canlı Stake DAO (SDT) fiyatı, 0.506368 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 30.76M USD. SDT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Stake DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 54.84K USD
- Gün içindeki Stake DAO fiyat değişimi -1.27%
- Dolaşımdaki arz: 60.75M USD.
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Gün içerisinde, Stake DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0065243856827706.
Son 30 gün içerisinde, Stake DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0656663086.
Son 60 gün içerisinde, Stake DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.4488102128.
Son 90 gün içerisinde, Stake DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0065243856827706
|-1.27%
|30 Gün
|$ -0.0656663086
|-12.96%
|60 Gün
|$ +0.4488102128
|+88.63%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stake DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.15%
-1.27%
-7.74%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Stake Dao Token (or SDT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated on Stake DAO via products such as staking and automated investment strategies. Stake DAO is a new multi-service DeFi platform built by the community which leverages the entire DeFi ecosystem to give users access to the most effective investment strategies. Token holders can stake their earned SDT to receive a share of the DAO fees.
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|1 SDT / AUD
A$0.81525248
|1 SDT / GBP
￡0.41015808
|1 SDT / EUR
€0.49117696
|1 SDT / USD
$0.506368
|1 SDT / MYR
RM2.28371968
|1 SDT / TRY
₺17.96593664
|1 SDT / JPY
¥79.7023232
|1 SDT / RUB
₽52.02424832
|1 SDT / INR
₹43.87172352
|1 SDT / IDR
Rp8,301.11342592
|1 SDT / PHP
₱29.68835584
|1 SDT / EGP
￡E.25.58171136
|1 SDT / BRL
R$3.08378112
|1 SDT / CAD
C$0.72410624
|1 SDT / BDT
৳61.5490304
|1 SDT / NGN
₦785.06281984
|1 SDT / UAH
₴21.4700032
|1 SDT / VES
Bs26.837504
|1 SDT / PKR
Rs141.1247616
|1 SDT / KZT
₸268.91179008
|1 SDT / THB
฿17.5709696
|1 SDT / TWD
NT$16.77090816
|1 SDT / CHF
Fr0.46079488
|1 SDT / HKD
HK$3.93954304
|1 SDT / MAD
.د.م5.10925312