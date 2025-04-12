Stake DAO FXN Fiyatı (SDFXN)
Bugün için canlı Stake DAO FXN (SDFXN) fiyatı, 22.93 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 466.93K USD. SDFXN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Stake DAO FXN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Stake DAO FXN fiyat değişimi +10.76%
- Dolaşımdaki arz: 20.37K USD.
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Gün içerisinde, Stake DAO FXN / USD fiyat değişimi, $ +2.23.
Son 30 gün içerisinde, Stake DAO FXN / USD fiyat değişimi, $ -5.2551753620.
Son 60 gün içerisinde, Stake DAO FXN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stake DAO FXN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +2.23
|+10.76%
|30 Gün
|$ -5.2551753620
|-22.91%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stake DAO FXN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.53%
+10.76%
-19.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility
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¥3,300.0856
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￡E.1,176.7676
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৳2,786.6829
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₦36,629.2992
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₴949.302
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Rs6,430.0306
|1 SDFXN / KZT
₸11,849.9947
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