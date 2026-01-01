Bugünkü Staked BITZ Fiyatı

Bugünkü Staked BITZ (SBITZ) fiyatı $ 0,81633 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SBITZ / USD dönüşüm oranı SBITZ başına $ 0,81633 şeklindedir.

Staked BITZ, şu anda piyasa değeri açısından $ 43.381 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 39,68K SBITZ şeklindedir. Son 24 saat içinde SBITZ, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 34,29 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,777131 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SBITZ, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Staked BITZ (SBITZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,38K$ 43,38K $ 43,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,39K$ 32,39K $ 32,39K Dolaşım Arzı 39,68K 39,68K 39,68K Toplam Arz 39.677,3450203532 39.677,3450203532 39.677,3450203532

