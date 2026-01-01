Bugünkü Staked USD Coin Fiyatı

Bugünkü Staked USD Coin (SUSD) fiyatı $ 1,007 olup, son 24 saatte % 0,67 değişim gösterdi. Mevcut SUSD / USD dönüşüm oranı SUSD başına $ 1,007 şeklindedir.

Staked USD Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.468.089 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,44M SUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SUSD, $ 0,991005 (en düşük) ile $ 1,007 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,01 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,987027 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUSD, son bir saatte +%0,92 ve son 7 günde +%0,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Staked USD Coin (SUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,47M$ 3,47M $ 3,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,47M$ 3,47M $ 3,47M Dolaşım Arzı 3,44M 3,44M 3,44M Toplam Arz 3.444.770,6245175 3.444.770,6245175 3.444.770,6245175

