Bugünkü Staked USDai Fiyatı

Bugünkü Staked USDai (SUSDAI) fiyatı $ 1,06 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut SUSDAI / USD dönüşüm oranı SUSDAI başına $ 1,06 şeklindedir.

Staked USDai, şu anda piyasa değeri açısından $ 248.340.084 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 234,19M SUSDAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SUSDAI, $ 1,06 (en düşük) ile $ 1,061 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,796061 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUSDAI, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Staked USDai (SUSDAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 248,34M$ 248,34M $ 248,34M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 248,34M$ 248,34M $ 248,34M Dolaşım Arzı 234,19M 234,19M 234,19M Toplam Arz 234.190.417,085916 234.190.417,085916 234.190.417,085916

