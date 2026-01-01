Bugünkü Stakefy Fiyatı

Bugünkü Stakefy (SFY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut SFY / USD dönüşüm oranı SFY başına -- şeklindedir.

Stakefy, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.132,21 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,69M SFY şeklindedir. Son 24 saat içinde SFY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00302096 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SFY, son bir saatte -- ve son 7 günde +%15,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stakefy (SFY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,13K$ 9,13K $ 9,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,13K$ 9,13K $ 9,13K Dolaşım Arzı 969,69M 969,69M 969,69M Toplam Arz 969.690.489,162813 969.690.489,162813 969.690.489,162813

Şu anki Stakefy piyasa değeri $ 9,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SFY arzı 969,69M olup, toplam arzı 969690489.162813. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,13K.