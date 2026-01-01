Bugünkü Standard Trust Assurance Community Fiyatı

Bugünkü Standard Trust Assurance Community (STACO) fiyatı $ 0,01110277 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut STACO / USD dönüşüm oranı STACO başına $ 0,01110277 şeklindedir.

Standard Trust Assurance Community, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.110.277 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M STACO şeklindedir. Son 24 saat içinde STACO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,011 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01060324 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STACO, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Standard Trust Assurance Community piyasa değeri $ 1,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STACO arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,11M.