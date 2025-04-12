STARBRO Fiyatı (STARBRO)
Bugün için canlı STARBRO (STARBRO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 493.87K USD. STARBRO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
STARBRO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki STARBRO fiyat değişimi +19.41%
- Dolaşımdaki arz: 963.81M USD.
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Gün içerisinde, STARBRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, STARBRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, STARBRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, STARBRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+19.41%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel STARBRO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.78%
+19.41%
-4.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement. Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars?
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