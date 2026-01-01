Bugünkü Stargate Bridged WETH Fiyatı

Bugünkü Stargate Bridged WETH (WETH) fiyatı $ 2.983,5 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut WETH / USD dönüşüm oranı WETH başına $ 2.983,5 şeklindedir.

Stargate Bridged WETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 55.325.895 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,54K WETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WETH, $ 2.961,01 (en düşük) ile $ 3.010,07 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4.751,86 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.638,71 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WETH, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%2,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stargate Bridged WETH (WETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 55,33M$ 55,33M $ 55,33M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,42M$ 55,42M $ 55,42M Dolaşım Arzı 18,54K 18,54K 18,54K Toplam Arz 18.569,02391615463 18.569,02391615463 18.569,02391615463

