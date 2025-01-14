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StarShip Fiyatı (STARSHIP)

USD

StarShip (STARSHIP) Canlı Fiyat Grafiği

$0.04080765
$0.04080765$0.04080765
-0.60%(1D)

Bugünkü StarShip (STARSHIP) Fiyatı

Bugün için canlı StarShip (STARSHIP) fiyatı, 0.04080765 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 767.27K USD. STARSHIP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
StarShip Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.88K USD
- Gün içindeki StarShip fiyat değişimi -0.67%
- Dolaşımdaki arz: 18.80M USD.

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USD Bazında StarShip (STARSHIP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, StarShip / USD fiyat değişimi, $ -0.00027885530936119.
Son 30 gün içerisinde, StarShip / USD fiyat değişimi, $ +0.0052377190.
Son 60 gün içerisinde, StarShip / USD fiyat değişimi, $ +0.0326092258.
Son 90 gün içerisinde, StarShip / USD fiyat değişimi, $ +0.01900947115820241.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00027885530936119-0.67%
30 Gün$ +0.0052377190+12.84%
60 Gün$ +0.0326092258+79.91%
90 Gün$ +0.01900947115820241+87.21%

StarShip (STARSHIP) Fiyat Analizi

En güncel StarShip fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.03913858
$ 0.03913858$ 0.03913858

$ 0.04125319
$ 0.04125319$ 0.04125319

$ 6.11
$ 6.11$ 6.11

+0.25%

-0.67%

-6.15%

StarShip (STARSHIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 767.27K
$ 767.27K$ 767.27K

$ 2.88K
$ 2.88K$ 2.88K

18.80M
18.80M 18.80M

StarShip (STARSHIP) Nedir?

StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.

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StarShip (STARSHIP) Kaynağı

Resmi Websitesi

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STARSHIP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STARSHIP / AUD
A$0.0657003165
1 STARSHIP / GBP
0.0330541965
1 STARSHIP / EUR
0.0395834205
1 STARSHIP / USD
$0.04080765
1 STARSHIP / MYR
RM0.183634425
1 STARSHIP / TRY
1.447855422
1 STARSHIP / JPY
¥6.4300614105
1 STARSHIP / RUB
4.1929860375
1 STARSHIP / INR
3.529861725
1 STARSHIP / IDR
Rp658.1878110795
1 STARSHIP / PHP
2.389695984
1 STARSHIP / EGP
￡E.2.060786325
1 STARSHIP / BRL
R$0.2485185885
1 STARSHIP / CAD
C$0.0583549395
1 STARSHIP / BDT
4.932012579
1 STARSHIP / NGN
63.0718957635
1 STARSHIP / UAH
1.73024436
1 STARSHIP / VES
Bs2.16280545
1 STARSHIP / PKR
Rs11.373092055
1 STARSHIP / KZT
21.671310609
1 STARSHIP / THB
฿1.416025455
1 STARSHIP / TWD
NT$1.349917062
1 STARSHIP / CHF
Fr0.0371349615
1 STARSHIP / HKD
HK$0.317483517
1 STARSHIP / MAD
.د.م0.4101168825