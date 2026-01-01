Bugünkü StarsMint Fiyatı

Bugünkü StarsMint (STARS) fiyatı $ 0,0003071 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut STARS / USD dönüşüm oranı STARS başına $ 0,0003071 şeklindedir.

StarsMint, şu anda piyasa değeri açısından $ 307.097 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B STARS şeklindedir. Son 24 saat içinde STARS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0046788 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00027406 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STARS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

StarsMint (STARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 307,10K$ 307,10K $ 307,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 307,10K$ 307,10K $ 307,10K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

