Bugünkü stockcoin Fiyatı

Bugünkü stockcoin (STOCKCOIN) fiyatı $ 0,00007705 olup, son 24 saatte % 8,78 değişim gösterdi. Mevcut STOCKCOIN / USD dönüşüm oranı STOCKCOIN başına $ 0,00007705 şeklindedir.

stockcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 77.940 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,15M STOCKCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde STOCKCOIN, $ 0,00007644 (en düşük) ile $ 0,00008524 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00343173 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000747 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STOCKCOIN, son bir saatte -%1,21 ve son 7 günde -%13,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

stockcoin (STOCKCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,94K$ 77,94K $ 77,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,94K$ 77,94K $ 77,94K Dolaşım Arzı 999,15M 999,15M 999,15M Toplam Arz 999.149.966,281596 999.149.966,281596 999.149.966,281596

Şu anki stockcoin piyasa değeri $ 77,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STOCKCOIN arzı 999,15M olup, toplam arzı 999149966.281596. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 77,94K.