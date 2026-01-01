Bugünkü Stool Prisondente Fiyatı

Bugünkü Stool Prisondente (JAILSTOOL) fiyatı $ 0,00142716 olup, son 24 saatte % 1,74 değişim gösterdi. Mevcut JAILSTOOL / USD dönüşüm oranı JAILSTOOL başına $ 0,00142716 şeklindedir.

Stool Prisondente, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.426.941 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M JAILSTOOL şeklindedir. Son 24 saat içinde JAILSTOOL, $ 0,00137319 (en düşük) ile $ 0,00144871 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,217874 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00137319 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JAILSTOOL, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%11,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.853.822,11 999.853.822,11 999.853.822,11

Şu anki Stool Prisondente piyasa değeri $ 1,43M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JAILSTOOL arzı 999,85M olup, toplam arzı 999853822.11. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,43M.