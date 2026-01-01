Bugünkü Strategic ETH Reserve Fiyatı

Bugünkü Strategic ETH Reserve (SΞR) fiyatı $ 0,00016488 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SΞR / USD dönüşüm oranı SΞR başına $ 0,00016488 şeklindedir.

Strategic ETH Reserve, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.488,22 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M SΞR şeklindedir. Son 24 saat içinde SΞR, $ 0,00016488 (en düşük) ile $ 0,00016488 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,283912 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00012597 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SΞR, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,49K$ 16,49K $ 16,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,49K$ 16,49K $ 16,49K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

