Bugünkü Strategy Punks Fiyatı

Bugünkü Strategy Punks ($STRPNK) fiyatı $ 0,00021379 olup, son 24 saatte % 40,34 değişim gösterdi. Mevcut $STRPNK / USD dönüşüm oranı $STRPNK başına $ 0,00021379 şeklindedir.

Strategy Punks, şu anda piyasa değeri açısından $ 213.853 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B $STRPNK şeklindedir. Son 24 saat içinde $STRPNK, $ 0,0001531 (en düşük) ile $ 0,00036563 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00242568 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001531 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $STRPNK, son bir saatte +%14,31 ve son 7 günde -%27,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Strategy Punks ($STRPNK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 213,85K$ 213,85K $ 213,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 213,85K$ 213,85K $ 213,85K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

