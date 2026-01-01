Bugünkü Sui DePIN Fiyatı

Bugünkü Sui DePIN (SUIDEPIN) fiyatı $ 0,0002174 olup, son 24 saatte % 1,25 değişim gösterdi. Mevcut SUIDEPIN / USD dönüşüm oranı SUIDEPIN başına $ 0,0002174 şeklindedir.

Sui DePIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 217.963 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SUIDEPIN şeklindedir. Son 24 saat içinde SUIDEPIN, $ 0,00021697 (en düşük) ile $ 0,00022066 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02374623 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004336 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUIDEPIN, son bir saatte -%0,33 ve son 7 günde +%286,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 217,96K$ 217,96K $ 217,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 217,96K$ 217,96K $ 217,96K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Sui DePIN piyasa değeri $ 217,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUIDEPIN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 217,96K.