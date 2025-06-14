SUPAH Fiyatı (SUPH)
Bugün için canlı SUPAH (SUPH) fiyatı, 0,00569898 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. SUPH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SUPAH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki SUPAH fiyat değişimi +%39,61
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, SUPAH / USD fiyat değişimi, $ +0,00161704.
Son 30 gün içerisinde, SUPAH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SUPAH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SUPAH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00161704
|+%39,61
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SUPAH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%2,49
+%39,61
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.
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|1 SUPH / VND
₫149,9686587
|1 SUPH / AUD
A$0,0087194394
|1 SUPH / GBP
￡0,0041602554
|1 SUPH / EUR
€0,0049011228
|1 SUPH / USD
$0,00569898
|1 SUPH / MYR
RM0,0241636752
|1 SUPH / TRY
₺0,2244828222
|1 SUPH / JPY
¥0,8212800078
|1 SUPH / RUB
₽0,454778604
|1 SUPH / INR
₹0,4907391678
|1 SUPH / IDR
Rp93,4258866912
|1 SUPH / KRW
₩7,7854905576
|1 SUPH / PHP
₱0,3195418086
|1 SUPH / EGP
￡E.0,2832962958
|1 SUPH / BRL
R$0,0315723492
|1 SUPH / CAD
C$0,007693623
|1 SUPH / BDT
৳0,6969282642
|1 SUPH / NGN
₦8,794665936
|1 SUPH / UAH
₴0,2353108842
|1 SUPH / VES
Bs0,569898
|1 SUPH / PKR
Rs1,6125833808
|1 SUPH / KZT
₸2,9255143932
|1 SUPH / THB
฿0,184362003
|1 SUPH / TWD
NT$0,1683478692
|1 SUPH / AED
د.إ0,0209152566
|1 SUPH / CHF
Fr0,0046161738
|1 SUPH / HKD
HK$0,0446800032
|1 SUPH / MAD
.د.م0,0519177078
|1 SUPH / MXN
$0,1080526608