Super Suiyan Fiyatı (SUIYAN)
Bugün için canlı Super Suiyan (SUIYAN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.20M USD. SUIYAN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Super Suiyan Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.14K USD
- Gün içindeki Super Suiyan fiyat değişimi +5.80%
- Dolaşımdaki arz: 9.50B USD.
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Gün içerisinde, Super Suiyan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Super Suiyan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Super Suiyan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Super Suiyan / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.80%
|30 Gün
|$ 0
|-49.29%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Super Suiyan fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.11%
+5.80%
-27.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains
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