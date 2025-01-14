SuperFruits AI Fiyatı (SUPAI)
Bugün için canlı SuperFruits AI (SUPAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 722.16K USD. SUPAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SuperFruits AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 138.57K USD
- Gün içindeki SuperFruits AI fiyat değişimi +9.40%
- Dolaşımdaki arz: 999.78M USD.
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Gün içerisinde, SuperFruits AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SuperFruits AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SuperFruits AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SuperFruits AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+9.40%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SuperFruits AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-6.96%
+9.40%
-37.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.
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