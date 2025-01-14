SuperVerse Fiyatı (SUPER)
Bugün için canlı SuperVerse (SUPER) fiyatı, 1.17 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 528.79M USD. SUPER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SuperVerse Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.71M USD
- Gün içindeki SuperVerse fiyat değişimi -0.46%
- Dolaşımdaki arz: 451.69M USD.
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Gün içerisinde, SuperVerse / USD fiyat değişimi, $ -0.005419723526984.
Son 30 gün içerisinde, SuperVerse / USD fiyat değişimi, $ -0.4909428810.
Son 60 gün içerisinde, SuperVerse / USD fiyat değişimi, $ -0.1031634630.
Son 90 gün içerisinde, SuperVerse / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.005419723526984
|-0.46%
|30 Gün
|$ -0.4909428810
|-41.96%
|60 Gün
|$ -0.1031634630
|-8.81%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SuperVerse fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.36%
-0.46%
-24.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the SuperVerse ($SUPER)? The SuperVerse is building and delivering Web3 products that empower crypto natives with next-generation NFT functionality, and onboard Web2 users through immersive blockchain gaming experiences. The SuperVerse comprises two core verticals: NFT marketplace technology and video games. This wide array of Web3 tools and features is supported and governed by a single protocol and token: $SUPER ERC20 (formerly known as SuperFarm). The SuperVerse harbors two central products: GigaMart, a next-gen NFT marketplace with advanced analytics tools and unique social features, and Impostors, a social-gaming metaverse." What makes them unique? By creating fun and inclusive games that appeal to modern gaming culture, the SuperVerse aims to overcome the current limitations of the Web3 space and take blockchain technology and NFTs mainstream. The SuperVerseDAO is dedicated to creating a user experience that bridges the gap between Web2 users and Web3 natives. The SuperVerse is enabled by cutting-edge Web3 technology. By adopting and refining the latest Web3 functionality, the SuperVerse aims to be a pioneer in this industry and bring NFT marketplace technology and Web3 gaming to a new level. The use of the latest scaling technologies and ingenious in-house engineering make the SuperVerseDAO a leader in Web3 innovation.
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|1 SUPER / AUD
A$1.8837
|1 SUPER / GBP
￡0.9477
|1 SUPER / EUR
€1.1349
|1 SUPER / USD
$1.17
|1 SUPER / MYR
RM5.2767
|1 SUPER / TRY
₺41.5116
|1 SUPER / JPY
¥184.0761
|1 SUPER / RUB
₽120.2175
|1 SUPER / INR
₹101.3688
|1 SUPER / IDR
Rp19,180.3248
|1 SUPER / PHP
₱68.5971
|1 SUPER / EGP
￡E.59.0967
|1 SUPER / BRL
R$7.1253
|1 SUPER / CAD
C$1.6731
|1 SUPER / BDT
৳142.2135
|1 SUPER / NGN
₦1,813.9446
|1 SUPER / UAH
₴49.608
|1 SUPER / VES
Bs62.01
|1 SUPER / PKR
Rs326.079
|1 SUPER / KZT
₸621.3402
|1 SUPER / THB
฿40.6107
|1 SUPER / TWD
NT$38.7504
|1 SUPER / CHF
Fr1.0647
|1 SUPER / HKD
HK$9.1026
|1 SUPER / MAD
.د.م11.8053