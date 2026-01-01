Bugünkü Sus Fiyatı

Bugünkü Sus (SUS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut SUS / USD dönüşüm oranı SUS başına -- şeklindedir.

Sus, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.795,26 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,50M SUS şeklindedir. Son 24 saat içinde SUS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00493113 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUS, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%1,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sus (SUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,80K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,80K Dolaşım Arzı 999,50M Toplam Arz 999.495.640,763414

