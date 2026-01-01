Bugünkü Symbiosis SyBTC Fiyatı

Bugünkü Symbiosis SyBTC (SYBTC) fiyatı $ 87.662 olup, son 24 saatte % 1,34 değişim gösterdi. Mevcut SYBTC / USD dönüşüm oranı SYBTC başına $ 87.662 şeklindedir.

Symbiosis SyBTC, şu anda piyasa değeri açısından $ 873.795 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,95 SYBTC şeklindedir. Son 24 saat içinde SYBTC, $ 87.019 (en düşük) ile $ 88.874 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 126.825 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 74.649 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYBTC, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde +%0,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 873,80K$ 873,80K $ 873,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 873,80K$ 873,80K $ 873,80K Dolaşım Arzı 9,95 9,95 9,95 Toplam Arz 9,95492299 9,95492299 9,95492299

Şu anki Symbiosis SyBTC piyasa değeri $ 873,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYBTC arzı 9,95 olup, toplam arzı 9.95492299. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 873,80K.