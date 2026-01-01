Bugünkü Synthetix sUSD Fiyatı

Bugünkü Synthetix sUSD (SUSD) fiyatı $ 0,82108 olup, son 24 saatte % 3,81 değişim gösterdi. Mevcut SUSD / USD dönüşüm oranı SUSD başına $ 0,82108 şeklindedir.

Synthetix sUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.760.349 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 43,49M SUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SUSD, $ 0,798604 (en düşük) ile $ 0,853597 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,45 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,429697 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUSD, son bir saatte +%0,47 ve son 7 günde -%9,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Synthetix sUSD (SUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,76M$ 35,76M $ 35,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,76M$ 35,76M $ 35,76M Dolaşım Arzı 43,49M 43,49M 43,49M Toplam Arz 43.493.319,92748579 43.493.319,92748579 43.493.319,92748579

Şu anki Synthetix sUSD piyasa değeri $ 35,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSD arzı 43,49M olup, toplam arzı 43493319.92748579. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,76M.