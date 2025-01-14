Synthswap Fiyatı (SYNTH)
Bugün için canlı Synthswap (SYNTH) fiyatı, 0.419703 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 85.67K USD. SYNTH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Synthswap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 546.68 USD
- Gün içindeki Synthswap fiyat değişimi -5.70%
- Dolaşımdaki arz: 204.11K USD.
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Gün içerisinde, Synthswap / USD fiyat değişimi, $ -0.025401546787947.
Son 30 gün içerisinde, Synthswap / USD fiyat değişimi, $ -0.2536391559.
Son 60 gün içerisinde, Synthswap / USD fiyat değişimi, $ -0.3184659776.
Son 90 gün içerisinde, Synthswap / USD fiyat değişimi, $ -0.3759120468852183.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.025401546787947
|-5.70%
|30 Gün
|$ -0.2536391559
|-60.43%
|60 Gün
|$ -0.3184659776
|-75.87%
|90 Gün
|$ -0.3759120468852183
|-47.24%
En güncel Synthswap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.10%
-5.70%
-27.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative. History of your project. Launched today What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.
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|1 SYNTH / AUD
A$0.67572183
|1 SYNTH / GBP
￡0.33995943
|1 SYNTH / EUR
€0.40711191
|1 SYNTH / USD
$0.419703
|1 SYNTH / MYR
RM1.8886635
|1 SYNTH / TRY
₺14.89106244
|1 SYNTH / JPY
¥66.12420765
|1 SYNTH / RUB
₽43.12448325
|1 SYNTH / INR
₹36.30850653
|1 SYNTH / IDR
Rp6,769.40227809
|1 SYNTH / PHP
₱24.57780768
|1 SYNTH / EGP
￡E.21.19919853
|1 SYNTH / BRL
R$2.55599127
|1 SYNTH / CAD
C$0.60017529
|1 SYNTH / BDT
৳50.72530458
|1 SYNTH / NGN
₦648.68875977
|1 SYNTH / UAH
₴17.7954072
|1 SYNTH / VES
Bs22.244259
|1 SYNTH / PKR
Rs116.9712261
|1 SYNTH / KZT
₸222.88747518
|1 SYNTH / THB
฿14.5636941
|1 SYNTH / TWD
NT$13.88377524
|1 SYNTH / CHF
Fr0.38192973
|1 SYNTH / HKD
HK$3.26528934
|1 SYNTH / MAD
.د.م4.21801515