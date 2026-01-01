Bugünkü syrupUSDT Fiyatı

Bugünkü syrupUSDT (SYRUPUSDT) fiyatı $ 1,11 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SYRUPUSDT / USD dönüşüm oranı SYRUPUSDT başına $ 1,11 şeklindedir.

syrupUSDT, şu anda piyasa değeri açısından $ 696.103.335 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 628,00M SYRUPUSDT şeklindedir. Son 24 saat içinde SYRUPUSDT, $ 1,11 (en düşük) ile $ 1,11 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,11 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,093 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYRUPUSDT, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde +%0,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 696,10M$ 696,10M $ 696,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 696,10M$ 696,10M $ 696,10M Dolaşım Arzı 628,00M 628,00M 628,00M Toplam Arz 627.998.721,88087 627.998.721,88087 627.998.721,88087

Şu anki syrupUSDT piyasa değeri $ 696,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYRUPUSDT arzı 628,00M olup, toplam arzı 627998721.88087. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 696,10M.