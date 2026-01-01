Bugünkü TAOCat by Virtuals Fiyatı

Bugünkü TAOCat by Virtuals (TAOCAT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,13 değişim gösterdi. Mevcut TAOCAT / USD dönüşüm oranı TAOCAT başına -- şeklindedir.

TAOCat by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 151.272 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TAOCAT şeklindedir. Son 24 saat içinde TAOCAT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,083718 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TAOCAT, son bir saatte +%1,47 ve son 7 günde -%8,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 151,27K$ 151,27K $ 151,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 151,27K$ 151,27K $ 151,27K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TAOCat by Virtuals piyasa değeri $ 151,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAOCAT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 151,27K.