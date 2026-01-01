Bugünkü Tapestry AI Fiyatı

Bugünkü Tapestry AI (TAPS) fiyatı $ 0,0000849 olup, son 24 saatte % 5,57 değişim gösterdi. Mevcut TAPS / USD dönüşüm oranı TAPS başına $ 0,0000849 şeklindedir.

Tapestry AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 42.446 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 502,55M TAPS şeklindedir. Son 24 saat içinde TAPS, $ 0,00008433 (en düşük) ile $ 0,00009038 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00090307 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007287 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TAPS, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde -%24,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tapestry AI (TAPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42,45K$ 42,45K $ 42,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 84,46K$ 84,46K $ 84,46K Dolaşım Arzı 502,55M 502,55M 502,55M Toplam Arz 999.982.076,712008 999.982.076,712008 999.982.076,712008

Şu anki Tapestry AI piyasa değeri $ 42,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAPS arzı 502,55M olup, toplam arzı 999982076.712008. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 84,46K.