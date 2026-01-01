Bugünkü TBAG Fiyatı

Bugünkü TBAG (TBAG) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,55 değişim gösterdi. Mevcut TBAG / USD dönüşüm oranı TBAG başına -- şeklindedir.

TBAG, şu anda piyasa değeri açısından $ 114.046 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 231,34M TBAG şeklindedir. Son 24 saat içinde TBAG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00596667 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TBAG, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%3,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TBAG (TBAG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,05K$ 114,05K $ 114,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 492,99K$ 492,99K $ 492,99K Dolaşım Arzı 231,34M 231,34M 231,34M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TBAG piyasa değeri $ 114,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TBAG arzı 231,34M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 492,99K.